رئيس ديوان مجلس النواب في ضيافة معرض بنغازي الدولي للكتاب

بنغازي 25 أكتوبر 2022 (وال) – زار رئيس ديوان مجلس النواب الليبي السيد عبدالله المصري، صباح اليوم الثلاثاء، معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب، والذي بدأت فعالياته يوم 15 أكتوبر 2022م.

وكان في استقبال رئيس ديوان مجلس النواب، رئيس اللجنة العليا بالمعرض لواء خالد المحجوب، مسؤول المركز الإعلامي بالمعرض ومدير عام وكالة الأنباء الليبية السيد إبراهيم هدية، مدير مكتب المدير العام بوكالة الأنباء السيد سعيد الصيد، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوكالة السيد فيصل بن صريتي و مدير الشؤون المالية بالوكالة السيد أحمد عبيدة، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي.

وتجول رئيس الديوان داخل أجنحة المعرض، مطلع على ما تم عرضه من دور النشر الليبية والعربية المشاركة من عناوين، وإصدارات مختلفة.

كما قام السيد المصري بزيارة إلى المركز الإعلامي الخاص بالمعرض، وأثنى على العمل والمجهود الذي يقدم من قبل اللجنة الإعلامية.

وفي كلمة لرئيس الديوان سجلت في دفتر الملاحظات الخاص بالمعرض قال: “تحية لمن يصنعون الثقافة والعلم، ولمن يصنعونه، ولمن يشرفون عليه”. (وال _ بنغازي) ه ع

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