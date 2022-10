النفط يرتفع مدعوماً بضعف الدولار ومخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد هبوطها بما يزيد على دولار واحد للبرميل في وقت سابق من الجلسة، مدعومة بضعف الدولار ومخاوف بشأن الإمدادات تحدث عنها وزير الطاقة السعودي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتاً إلى 93.66 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم ديسمبر 70 سنتاً إلى 85.28 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ونزل مؤشر الدولار الأميركي في أحدث تعاملات، مما جعل النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الآخرين وساعد على دفع الأسعار للصعود.

وجاء المزيد من الدعم من تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن بعض الدول تستخدم مخزوناتها من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي كورقة للتلاعب بالأسواق.

وقال الوزير في كلمة أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض: “من واجبي أن أوضح أن خسارة مخزونات الطوارئ قد تكون مؤلمة في الأشهر المقبلة”.

وأضاف الوزير أن نفاد الطاقة الإنتاجية له تكلفة كبيرة.

وانخفض النفط بما يزيد على دولار للبرميل في وقت سابق اليوم وسط علامات على عدم اليقين بشأن النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.

ومن المتوقع أن ترتفع مخزونات النفط الخام الأميركية هذا الأسبوع، مما قد يحد من مكاسب الأسعار، وقدر محللون، استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم، أن مخزونات الخام ارتفعت 200 ألف برميل في المتوسط في الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر.

