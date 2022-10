أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء في اجتماع مع سفير جمهورية غانا لدى ليبيا “صامويل أدوتي” على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ورغبة الحكومة الليبية في زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الافريقية ,والعمل على تفعيل حركة النقل الجوي للبضائع بالتنسيق مع وزارة المواصلات ومصلحة الطيران.

ومن جهته أشار ” أدوتي” بأنه تم الاتفاق على اعداد مذكرة تفاهم بشأن تنظيم استجلاب العمالة وفق متطلبات سوق العمل بليبيا، مؤكداً رغبة الشركات بجمهورية غانا دخول السوق الليبي وعقد شراكة بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في كلا البلدين.

The post وزير الاقتصاد خلال لقاءه بسفير غانا يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا