الإنتهاء من اختبارات خزان الرياينة لتوريد مياه النهر الصناعي

كشف مدير إدارة المشروعات بالمجلس البلدي الرياينة فرج بوزيد عن الأنتهاء من إجراء اختبارات plate load test بموقع خزان الرياينة بمشروع توريد وتنفيذ منظومة نقل مياه النهر الصناعي لتغذية التجمعات السكنية الواقعة على مسار خط أبوزيان الرحيبات.

وأضاف بوزيد لتطبيق بكم الاخباري أن نتائج الاختبار الذي تم تنفيذه ثلاث مرات متتالية من قبل جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق كانت إيجابية، مبيناً أن الاختبار تضمن التأكد من قدرة تحمل التربة والهبوط المسموح به وهل هو في الحدود الآمنة ووفق التصميم المعد لنقل المياه .