“الدبيبة” يوقع اتفاقيتين عسكريتين مع وزير الدفاع التركي لرفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا

وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء ,اتفاقيتين عسكريتين مع وزير الدفاع التركي “خلوصي آكار” للتعاون بين البلدين ,ورفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية،وتوقيع بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019.

وعقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع بإسطنبول، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة ,وضمت من الجانب الليبي رئيس الحكومة ورئيس الأركان العامة ومن الجانب التركي وزير الدفاع التركي، ورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين في الجيشين.

