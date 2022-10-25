الحويج يبحث مع السفير الغاني بليبيا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع سفير دولة غانا لدى ليبيا “صامويل أدوتي”، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الحويج و”أدوتي”، بديوان وزارة الاقتصاد في طرابلس الثلاثاء، بحضور مدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، والمحلق التجاري بسفارة غانا.

وأكد الحويج خلال اللقاء على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ورغبة الحكومة في زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الأفريقية.

وناقش الأطراف أيضًا موضوع تنظيم فعاليات مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية، تضمّ أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على تفعيل حركة النقل الجوي للبضائع بالتنسيق مع وزارة المواصلات ومصلحة الطيران، وتسهيل زيارة البعثات التجارية والمستثمرين.

ومن جهته عبّر السفير الغاني، على رغبة بلاده، في تعزيز التعاون مع ليبيا بمختلف المجلات، وحرصها على رفع مستوى التبادل التجاري، مشيراً إلى لقاءه وزير العمل بحكومة الوحدة الوطنية. والذي تم خلال الاتفاق على اعداد مذكرة تفاهم بشأن تنظيم استجلاب العمالة وفق متطلبات سوق العمل الليبي، مؤكداً رغبة الشركات بجمهورية غانا دخول السوق الليبي وعقد شراكة بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في كلا البلدين.

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