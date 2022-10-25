اقتصاد

الدبيبة يوقع مذكرتي تعاون مع تركيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

وقع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مذكرتي تعاون مع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار ، وتنص الاتفاقيتين على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في البلاد بالاضافة الى بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من قبل عام 2019.

وعقد الطرفان مباحثات بمقر وزارة الدفاع بإسطنبول، ضم من الجانب الليبي رئيس الوزراء وزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد، ومن الجانب التركي وزير الدفاع التركي، ورئيس الأركان العامة التركي، إلى جانب عدد من الضباط والمسؤولين في الجيشين، لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين، بالعديد من المجالات.

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العلاقات الليبية التركية تركيا حكومة الوحدة الوطنية ليبيا ليبيا الاقتصادية

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قناة ليبيا الاقتصادية

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