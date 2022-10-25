برئاسة وزير الاقتصاد.. مجلس أمناء ديوان الحبوب يعقد اجتماعه الأول

عُقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الأول لمجلس أمناء ديوان الحبوب برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة وحضور أعضاء المجلس المتمثلين في وزير المالية ووكيل وزارة الزراعة ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية والمدير العام بديوان الحبوب ونائبه.

واستعرض الاجتماع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء ديوان الحبوب وكذلك قرار تشكيل لجنة تأسيسية تتولى إعداد خطة عمل ديوان الحبوب والهيكل التنظيمي والميزانية التأسيسية، ويتولى الديوان دعم الإنتاج الوطني من الحبوب عبر أدوات الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الأسعار والكميات المعروضة من هذه السلعة إضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي للدولة منعاً لمظاهر المضاربة والاحتكار فيها وتصدير الفائض من المخزون .