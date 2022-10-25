أكد مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الليبية “صابر التير” اليوم الثلاثاء في تصريح لقناة “تبادل” عن إستئناف الرحلات من مطار معتيقة الدولي إلى مدينة صفاقس ذهاباً وإياباً بواقع رحلتين إسبوعياً .

وأوضح “التير” بأن أسعار التذاكر من مدينة طرابلس إلى مدينة صفاقس بسعر 766 على الدرجة الاقتصادية ذهاباً وإياباً , وعلى الدرجة المتوسطة بسعر 674 ذهباً وإياباً.

The post مسؤول بشركة الخطوط الليبية يكشف لتبادل أسعار التذاكر من طرابلس إلى صفاقس appeared first on قناة تبادل.

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