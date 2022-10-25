وكيل وزارة الاقتصاد يعقد اجتماعًا موسّعًا لمتابعة عمل الوزارة وتذليل الصعوبات بها

عقد وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، للشؤون التجارية سهيل أبو شيحة، اجتماعًا الثلاثاء، ضمَّ مديرو الإدارات والمكاتب بالوزارة، في إطار متابعة سير العمل بديوان الوزارة وطرح المشاكل والصعوبات التي تواجه عملها وسُبل تذليلها.

واستعرض الاجتماع نشاط الوزارة للعام الحالي، وآلية عمل الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها واختصاصاتها.

إذ أبدى أبو شيحة، عدداً من الملاحظات حول آلية عمل الإدارات، مشيراً الى أهمية الالتزام باللوائح المنظمة للعمل وتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى الأداء وتمكين الوزارة من الاضطلاع بمسؤولياتها.

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