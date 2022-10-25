مجلس أمناء ديوان الحبوب يعقد اجتماعه الأول

ترأس وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج بصفته رئيس مجلس أمناء ديوان الحبوب وزير الاقتصاد والتجارة الاجتماع الأول للمجلس لاستعراض قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء ديوان الحبوب وكذلك قرار تشكيل لجنة تأسيسية تتولى إعداد خطة عمل ديوان الحبوب والهيكل التنظيمي والميزانية التأسيسية، كما تم عرض مقترح الهيكل التنظيمي ومشروع الميزانية لديوان الحبوب.

واتفق المجتمعون على إحالة مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وتكليف حسين العمامي مديراً عاماً لديوان الحبوب بصفة مؤقتة لحين إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تسمية ونيس العبيدي نائباً للمدير العام بديوان الحبوب، كما أوصى الحاضرين بتضمين ملاحظات الأعضاء حول الهيكل التنظيمي وعرضه خلال الاجتماع المقبل.

وحضر الاجتماع أعضاء المجلس وزير المالية خالد المبروك ووكيل وزارة الزراعة محمد التركي ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية سهيل أبوشيحة والمدير العام بديوان الحبوب حسين العمامي نائب المدير العام ونيس العبيدي.

يشار أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية أصدر قرار رقم 493 لسنة 2022 م بشأن إنشاء ديوان الحبوب ، يتولى دعم الإنتاج الوطني من الحبوب عبر أدوات الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الأسعار والكميات المعروضة من هذه السلعة إضافة الى تحقيق الامن الغذائي للدولة منعا لمظاهر المضاربة والاحتكار فيها وتصدير الفائض من المخزون ، ويرأس مجلس أمناء ديوان الحبوب وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية وزراء المالية ، التخطيط ، الزراعة والثروة الحيوانية ، ورئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة ، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون التجارية ، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي.