اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة يدعو لتعزيز التبادل الاقتصادي مع دولة المغرب

رحب الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، بزيارة الوفد القنصلي المغربي اليومين الماضيين؛ لتقديم خدمات قنصلية لعشرات الآلاف من المغاربة المقيمين في ليبيا، الذين يمثلون إحدى أكبر المجموعات العربية العاملة والمستقرة في بلدنا منذ سنوات طويلة، حسب الاتحاد.

ودعا الاتحاد في بيانٍ له، كافة المسؤولين في البلدين، للتعجيل بتنفيذ ما خلصت إليه اجتماعات اللجنة القنصلية المشتركة بين ليبيا والمغرب في اجتماعها الأخير، خصوصًا فيما يتعلّق باستئناف عمل المصالح الدبلوماسية والخدمات القنصلية المغربية من مقر السفارة في العاصمة طرابلس، وتسهيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى البلدين لجميع أغراض السياحة والدراسة والتجارة وغيرها.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن ليبيا والمغرب، تربطهما مصالح اقتصادية ومبادلات إنسانية وسياسية واقتصادية متنامية، الأمر الذي يدفع بضرورة تسهيل عمليات حرية التنقل للأفراد والسلع، بين البلدين.

ودعا الاتحاد أيضًا؛ إلى اتخاذ خطوات عملية في إطار استئناف رحلات الطيران المنتظمة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وذلك امتثالا لما أكدت عليه توجيهات الحكومتين، وتفعيلا لتوصيات واتفاقيات اللجنة القنصلية المشتركة.

ووصف اتحاد الغرف في بيانه أن اللقاءات العديدة التي جمعت الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين في المغرب وليبيا، أظهرت الحاجة الملحة، لإحداث قفزة نوعية في التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتعزيز فرص تبادل الخبرات الفنية والبشرية، ورفع كل العراقيل الإدارية التي تحول دون تطويرها، ونحن في الاتحاد نجعل هذا أحد أكبر أولوياتنا، وفق بيان الاتحاد.

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