المصباحي (لوال): اللجنة العليا مكلفة بمراعاة شؤون دور النشر المشاركة في معرض بنغازي للكتاب

بنغازي 25 أكتوبر 2022 (وال) – استمر معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 13 يوم متواصلة، بمشاركة 244 دار نشر تمثل 13 دولة عربية، وقد تعرضت بعض دور النشر لتعثر أثناء حضورها إلى مدينة بنغازي، من تأخير بسبب عدم السماح لدخول شحنة الكتب للمدينة أو التأخر في تجهيز جناح دار النشر وغيرها من العقبات التي واجهتهم.

هذه الأسباب أدت إلى خسائر كبيرة لدور النشر المشاركة للمعرض، حيث لم يستطيعوا الاستيفاء بالإلتزام المالي تجاه إدارة المعرض، من قيمة إيجار الجناح مع تحملهم أعباء الإقامة والإعاشة على حسابهم الشخصي، و لهذه الأسباب طلبوا أصحاب دور النشر من اللجنة العليا للمهرجان برئاسة السيد محمد المصباحي، مراعاتهم وتخفيف الأعباء المالية عليهم.

هذا وفي تصريح وكالة الأنباء الليبية قال المدير التنفيذي لمعرض بنغازي الدولي للكتاب محمد المصباحي: التقيت أصحاب دور النشر المشاركين في المعرض واستمعت لشكواهم، وذلك بعد زيارة القائد العام المشير خليفة حفتر للمعرض، وحرصه الشخصي على أن يكون الجميع راض، ومراعاة منا لما تعرضوا له من تعثر، واللجنة العليا مكلفة بمراعاة شؤون دور النشر المشاركة في المعرض، ودعما للمعرض قمنا بتخفيض قيمة الإيجارات للأجنحة للنصف من أجل التخفيض في سعر الكتاب وبالفعل انعكس ذلك بتخفيض دور النشر على إصداراتها وصلت بعضها إلى %50.

وأضاف المصباحي: أيضاً تم إلغاء قيمة تأشيرة الدخول ورفعت الضريبة الجمركية على شحنة الكتب، كما أعطتنا وزارة الاقتصاد الإذن بالبيع وتساهلت معنا لأبعد حد، وقد أخذنا ذلك بعين الاعتبار .

وتابع: نعمل حالياً لتقديم يد العون لدور النشر التي واجهت تعثر في مشاركتها بالمعرض، مثل تأخر وصول إصدارات الدار أو انخفاض نسبة المبيعات لديها، وهناك قرابة 20 دار نشر وصلت في الأيام الأخيرة للمعرض، ونحن نحاول بذل كل مالدينا من جهد من أجل إرضاء الجميع، ونجاح المعرض يعطي لمن يأتي بعدنا دفعة معنوية كبيرة للاستمرار.

وفي ذات السياق، التقى مراسل وكالة الأنباء الليبية المشرفين على جناح دار المؤسسة الدولية للكتاب المصرية جناح رقم (A19) الأستاذ محمد فوزي والأستاذ محمد عبد العظيم، وذلك للحديث العراقيل التي واجهتهم أثناء مشاركتهم في المعرض، حيث ذكرو: وصلنا لأرض المعرض بعد الافتتاح بأيام للأسف بسبب منعنا من الدخول برا، واضطرين لإعادة الحجز على خطوط الطيران، ونحن مكتبة متخصصة في الكتب العلمية التعليمية لطلاب الجامعات والدارسين في الدكتوراة والماجستير والبحاث، فكتبنا أكاديمية، لهذا مهما اشترى الزائر للمعرض كتب من جناحنا فلن نستطيع تغطية تكليف مشاركتنا، فنحن نستهدف الجامعات والمراكز العلمية بالدرجة الأولى، و للأسف لم يلتزم معنا أحد من الجامعات التي طلبت أن نزودها بالكتب.

و أكملو: تكلفة وصولنا لبنغازي وصلت إلى 1000 دولار بسبب منعنا من الدخول، بالإضافة لتكلفة نقل الكتب وإيجار الفندق وإيجار الجناح، كلها تكلفة لم نستطع تسديدها ونحن وصلنا لنهاية المعرض للأسف.

و من المعروف إن أيام المعرض10 أيام وتم تمديدها لتصل إلى 14 يوم، وصاحبت المعرض عديد الفاعليات صباحاً ومساء، وقد شهد المعرض زخماً من الحضور سواء من بنغازي وغيرها من المدن الليبية. (وال _ بنغازي) ه ع

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