مجلس أمناء الحبوب يعقد اجتماعه الأول لوضع خطوات عمله الأولى

عقد مجلس أمناء الحبوب برئاسة محمد الحويج، اجتماعه الأول، لاستعراض قرار مجلس الوزراء، بشأن إنشاء ديوان الحبوب، وكذلك قرار تشكيل لجنة تأسيسية تتولى إعداد خطة عمل ديوان الحبوب والهيكل التنظيمي والميزانية التأسيسية للديوان.

وحضر الاجتماع أعضاء الديوان، منهم وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، ووكيل وزارة الزراعة، محمد التركي، وعدد من المسؤولين.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، منها إحالة مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وتكليف، حسين العمامي مدير عام ديوان الحبوب بصفة مؤقتة حتى يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتسمية ونيس العبيدي نائب المدير العام بديوان الحبوب، إضافة ألى توصيات الحاضرين بتضمين ملاحظات أعضاء الديوان، حول الهيكل التنظيمي وعرضه خلال الاجتماع المقبل.

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