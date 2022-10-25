منظمة الصحة مستعدة لدعم ليبيا في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ

عبر المدير الإقليمي للطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية ريتشارد برينان، عن استعداد المنظمة لتقديم الدعم الكامل لليبيا في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ.

جاء ذلك خلال اجتماع برينان، مع وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح بحضور مديرة مكتب المنظمة في ليبيا إليزابيث هوف، ومسؤولين بوزارة الصحة لمناقشة عدد من الملفات ذات الصلة بالاستجابة للطوارئ والتأهب لها، ووضع استراتيجية عامة للطوارئ، فضلًا عن برامج مكافحة العدوى، وتقديم الدعم من المنظمة.

ومن جانبه أكد أبو جناح على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، والاستفادة من خبرات المنظمة في تحسين الوضع الصحي في البلاد.