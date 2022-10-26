اقتصاد

وزارة اقتصاد المنتهية تبحث سبل تعزيز التعاون مع السفير الغاني

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / متابعات

أجرى وزير الاقتصاد والتجارة في الحكومة منتهية الولاية، محمد الحويج، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، مع سفير جمهورية غانا لدى دولة ليبيا، صامويل أدوتي أنوم.

وتناول الاجتماع الذي جرى بديوان وزارة الاقتصاد، عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وفقاً لصفحة الوزارة على “فيسبوك”.

وأكّد الحويج خلال الاجتماع على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مبديا رغبة حكومته في زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الإفريقية.

ودعا الحويج إلى عقد فعاليات مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية من كلا البلدين؛ بهدف تبادل الخبرات.

من جانبه أعرب السفير الغاني عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات، وحرصها على رفع مستوى التبادل التجاري، لافتاً إلى رغبة الشركات الغانية في دخول السوق الليبي.

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الوطن الليبية

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