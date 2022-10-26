ديوان المحاسبة يبحث آلية استكمال عقود المشروعات الخدمية الموقعة من الدولة

بحث مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية بديوان المحاسبة أمس الثلاثاء مع مديري أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومشروعات الإسكان والمرافق، وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات استكمال العقود الموقعة ومدى ملاءمتها للوائح والتشريعات الصادرة بالخصوص، ومتابعة الإجراءات التنفيذية والتعديلات التي تتطلبها العقود المبرمة والاتفاق على آلية واضحة لاعتمادها.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص الديوان والأجهزة التنفيذية لاستكمال معظم المشروعات الخدمية، بما يساهم في التخفيف من معاناة المواطنين.