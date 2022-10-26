انخفاض نسبي للدولار وارتفاع اليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 26 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9958 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9828 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7316 دينار، والدولار الكندي 3.6753 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2685 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3291 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3601 دينار، والدينار التونسي 1.5314 دينار، والدرهم المغربي 0.4585 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 26 اكتوبر 2022: