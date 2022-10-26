مستشار قانوني يكتب مقال بعنوان: ليبيا: نحو إطار تشريعي شامل لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

كتب: الأستاذ محمود علي صوان، محامي ومستشار قانوني يناقش “آفاق إيجاد إطار تشريعي ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا”

لعقود طويلة أخذ القطاع العام في ليبيا على عاتقه مسؤولية بناء، تمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة كإقامة محطات الكهرباء، مد الطرق وتشييد الجسور، بناء المطارات والموانئ وغيرها من المشاريع الحيوية، في تمويلها لمثل هذه المشاريع الأساسية، اعتمدت الدولة الليبية بشكل كبير على الخزانة العامة وكان الاعتماد على القطاع الخاص ضئيلاً جداً إن لم يكن منعدماً.

الوضع المتدني للبنية التحتية والمرافق العامة في ليبيا يعطي مؤشراً بأن القطاع العام يواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بقدرته على تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات العامة، من ناحية أخرى، لقد ألقى الصراع الدائر في ليبيا منذ عقد من الزمن بظلاله على الاقتصاد الليبي وأدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بمرافق البنية التحتية في البلاد؛ الأمر الذي سيتسبب في تفاقم الحمل على الخزانة العامة لتوفير التمويل الكافي لصيانة وإعادة بناء المرافق المتضررة.

في ضوء ذلك هناك شبه اجتماع اليوم في ليبيا بضرورة إتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص (المحلي والأجنبي) ليلعب دور أكبر في تنفيذ وتمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة، من هنا، ظهرت بعض المبادرات التي تنادي بتبني نموذج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (المعروف عالمياً بنموذج “PPP”) كأساس لإشراك القطاع الخاص في تمويل، تنفيذ وتشغيل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في ليبيا بهدف تطوير البنية التحتية وتحسين جودة وكفاءة قطاع الخدمات العامة، وقد نتج عن ذلك إطلاق عدة مشاريع شراكة (بناء على نموذج PPP) خلال السنوات القليلة الماضية؛ من ذلك مشروع محطة مصراتة البحرية، مشروع تطوير ميناء سوسة ومشروع تطوير مطار معيتيقة كما نقلته بعض وسائل الإعلام.

إلا أن توسيع دائرة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا يواجه عقبة أساسية تتمثل في عدم وجود إطار تشريعي ينظمها كما هو معمول به في عدة دول أخرى؛ فقد أثبتت التجارب العالمية أن نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة ما عادة ما يقتضي وضع إطار تشريعي موحد ينظم هذه الشراكات بشكل يسهم في جذب الاستثمارات ويضمن تنفيذها بما يخدم مقتضيات المصلحة العامة، مثل ضمان القيمة مقابل المال العام (value for public money)، مكافحة الفساد والمحسوبية، وضمان أن تكون أصول مشاريع الشراكة ذات جودة عالية.

عدم كفاية التشريعات الحالية

على الرغم من أن القانون الليبي يتضمن بعض الأحكام التي تنظم بعض أوجه تشغيل القطاع الخاص للمرافق العامة، إلا أن هذه الأحكام لا تواكب آخر التطورات في هذا المجال، ولا تعد كافية فيما يتعلق بمعالجة بعض المسائل الدقيقة الخاصة بمشاريع الشراكة مثل تلك المتعلقة بالهيكلة، والقابلية المصرفية، وآلية تقديم الخدمات، على سبيل المثال، المواد 667-672 من القانون المدني تتضمن أحكام عامة تتعلق بالتزام المرافق العامة والذي ينطوي على قيام الشريك الخاص بتشغيل مرفق عام قائم وتقديم الخدمات العامة للجمهور نيابة عن جهة الإدارة، كما أن لائحة العقود الإدارية (الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 2007م) تتضمن أحكاماً تتعلق بآلية تعاقد الجهات الإدارية لغرض تقديم الخدمات العامة وتنفيذ بعض المشاريع، إلا أن أحكام هذه اللائحة تفتقر للشمول والدقة التي تتطلبها مشاريع الشراكة والتي تعد ذات أهمية كبيرة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات.

لما كان ذلك، فإن ليبيا بحاجة إلى وضع إطار تشريعي شامل ودقيق ينظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك لغرض إيجاد أساس قانوني واضح يسمح ويشجع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير وتشغيل المرافق العامة وتحسين جودة الخدمات العامة في البلاد؛ على أن يراعى في وضع هذا الإطار التشريعي الأخذ بأفضل الممارسات الدولية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، مثل هذا التشريع المنظم لمشاريع الشراكة يجب أن تتم صياغته بوضوح ودقة مع الأخذ في الاعتبار اللغة القانونية المستخدمة في التشريعات الليبية، العوامل الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، والخصوصيات الإدارية والحكومية للدولة الليبية.

أي تشريع مستقبلي ينظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ليبيا لا ينبغي أن يكون وصفياً بشكل مفرط فيما يتعلق بنوع وهيكلية عقود الشراكة؛ بل ينبغي أن يسمح هذا التشريع بأن يتم الاتفاق على الإطار التعاقدي الأنسب وفقاً لحرية السوق. على سبيل المثال، مشاريع الشراكة في ليبيا يمكن أن يتم هيكلتها بناء على عقود البوت (BOT)، عقود التشييد، نقل الملكية والتشغيل (BTO) وعقود التطوير، والتشغيل ونقل الملكية (DOT) وأي ترتيبات تعاقدية أخرى ثبت نجاحها وفقا للممارسات الدولية.

وضع إطار تشريعي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ليبيا يتطلب دراسة متأنية للعديد من المسائل، لعل من أبرزها التطبيق القطاعي (القطاعات التي يشملها تطبيق نموذج الشراكة والجهات العامة والمرخص لها بإبرام عقود شراكة) والترتيبات المالية الخاصة التي يتطلبها نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

الجهات العامة والقطاعات المؤهلة لتطبيق نموذج مشاريع شراكة

من خلال استقراء التجارب الدولية فيما يتعلق بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نجد أن أحد الإشكاليات القانونية التي عادة ما يواجهها الشريك الخاص (خصوصاً إذا كان أجنبياً) هو الغموض حول مدى كون الجهة العامة المتعاقدة مرخصاً لها بالدخول في مشروع شراكة وفقاً للتشريعات النافذة، من جانب آخر، فإن الممارسات الدولية تشير إلى أن سكوت التشريعات النافذة عن تحديد القطاعات التي يجوز فيها إنشاء مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يخلق نوع من الغموض ويقلل من فرص إقبال القطاع الخاص على الدخول في هذه الشراكات.

لتجنب مثل هذه الإشكاليات، فإنه من الأهمية بمكان أن يحدد أي تشريع مستقبلي لمشاريع الشراكة في ليبيا بوضوح الجهات العامة المرخص لها بالدخول في عقود شراكة مع القطاع الخاص ولعب دور الجهة المتعاقدة خصوصاً في ضوء وجود عدد كبير من الجهات الحكومية التي تشارك في تنفيذ وتشغيل مشاريع البنية التحتية في البلاد، لتجنب أي تأخير في المعاملات، فإنه من الضروري أيضاً أن يتم تحديد الأشخاص أو الأجسام التي لها سلطة التوقيع والدخول في مشاريع شراكة نيابة عن الجهة المتعاقدة.

لغرض تعزيز الوضوح ورفع أي غموض، يوصى أيضاً بأن يحدد التشريع المستقبلي لمشاريع الشراكة القطاعات التي يشملها تطبيق نموذج مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص. في هذا الصدد، ينبغي إعطاء الأولوية لقطاع الطاقات المتجددة والصناعات التكنولوجية حتى تواكب ليبيا التحول العالمي في هذا المجال وتوفير الخدمات والوظائف والفرص لشبابها المتطلع لاستخدام أكبر للتكنولوجيا، کاستثناء من ذلك، يمكن أن تستبعد ليبيا بعض القطاعات من إطار تطبيق نموذج مشاريع الشراكة مثل قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز، نظراً لوجود نظام قانوني خاص بهذا القطاع.

التحديات المالية لمشاريع الشراكة

من التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية بناء على نموذج الشراكة مع القطاعين العام والخاص هو متطلبات التمويل العالية خاصة فيما يتعلق بالمشاريع العملاقة. إذ أن المتعارف عليه هو أن تتضمن الترتيبات المالية في عقود الشراكة التزاماً على الشريك الخاص بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مشروع الشراكة المعني؛ وغالباً ما يقوم الشريك الخاص بتلبية هذه الالتزامات المالية من خلال الحصول على تمويل وتسهيلات ائتمانية من مؤسسات مالية محلية ودولية، لما كان ذلك، فإنه من الجوهري أن يتم توفير إطار قانوني ييسر على الشريك الخاص الحصول على التمويل والدعم المالي من المصارف والمؤسسات المالية المحلية والدولية ويقلل من المخاطر التي قد يتعرض لها المقرضين والممولين في تمويلهم لمشاريع الشراكة في ليبيا.

في هذا الإطار، ينبغي أن يدرس المشرع الليبي مدى ضرورة أن يمنح الشريك الخاص صلاحية إنشاء حقوق ضمانية (رهون) نافذة وملزمة وقابلة للتنفيذ على الأصول والمصالح المتعلقة بمشروع الشراكة والتي من شأنها أن توفر الحماية القانونية لحقوق المقرضين والممولين؛ ويشمل ذلك صلاحية إنشاء رهون عقارية، ورهون الأصول المنقولة، وحوالة المستحقات، وذلك مع مراعاة مقتضيات المصلحة العامة والتشريعات النافذة.

من ناحية أخرى، أحد الإشكاليات المالية التي تواجه الشركاء من القطاع الخاص هي القدرة على تحديد رسوم وتكلفة توفير (أو توافر) الخدمات العامة للجمهور؛ وذلك من أجل تحقيق مستوى من التدفق النقدي يضمن الجدوى الاقتصادية والربحية التجارية لمشروع الشراكة، في ضوء ذلك، فإنه ينبغي أن ينص أي تشريع مستقبلي لمشاريع الشراكة على سلطة الشريك الخاص في تحديد وجمع الرسوم، حيث أن عدم وجود اعتراف تشريعي بهذه السلطة قد يؤدي إلى طعون قضائية تتحدى سلطات الشريك الخاص في تحديد وجمع الرسوم.

وفي ختام قوله، من الجلي أن ليبيا بحاجة إلى إيجاد سبل لإشراك القطاع الخاص من أجل التغلب على التحديات المالية والتقنية التي تواجه تطوير وتمويل وتشغيل مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد، لم يعد بإمكان القطاع العام الليبي الاعتماد على الخزانة العامة في تمويل احتياجات التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا، لا سيما بالنظر إلى تأثير الصراع الأخير على كل من الوضع المالي والبنية التحتية للدولة الليبية، يطالب الليبيون بشكل متزايد بخدمات ومرافق أفضل ودور أكبر في النشاط الاقتصادي لتحقيق ذلك، يجب ملء الفراغ التشريعي الحالي فيما يتعلق بالشراكات بين القطاعين العام والخاص بتشريع جامع يوفر اليقين القانوني، يعزز ثقة المستثمرين في السوق الليبي ويدفع في اتجاه تطوير البنية التحتية والخدمات العامة بما يتماشى مع مقتضيات المصلحة العامة ومعايير الحوكمة الرشيدة.

حيث “شارك الأستاذ محمود صوان مؤخراً في قيادة فريق قام بصياغة مشروع تشريع ينظم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في ليبيا (استناداً إلى أفضل الممارسات الدولية كالقوانين النموذجية التي طورتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (أونسيترال) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية).”

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