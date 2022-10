“لإعداد خطة عمله”.. مجلس أمناء ديوان الحبوب يعقد اجتماعه الأول

استعرض وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، مع مجلس أمناء ديوان الحبوب في اجتماعهم الأول الاجتماع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء ديوان الحبوب، بالإضافة إلى قرار تشكيل لجنة تأسيسية تتولى إعداد خطة عمل ديوان الحبوب.

كما بحث الاجتماع أيضا الهيكل التنظيمي والميزانية التأسيسية، وعرض مقترح الهيكل التنظيمي ومشروع الميزانية لديوان الحبوب.

ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة فقد أوصى الاجتماع في الختام بإحالة مشروع الميزانية إلى وزارة المالية، وتكليف حسين العمامي مديرا عاما لديوان الحبوب وإنابة ونيس العبيدي، كلاهما بصفة مؤقتة حتى يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء.

يشار إلى أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، أصدر قرارا خلال العام الجاري بشأن إنشاء ديوان الحبوب ، يتولى دعم الإنتاج الوطني من الحبوب عبر أدوات الإنتاج المحلي وتحقيق التوازن والاستقرار في معدلات الأسعار.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

