ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بأن الفدرالي الأميركي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلا 1663.26 دولار للأونصة بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1667.10 دولار للأونصة، بحسب أفادت شبكة “CNBC”.

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أميركية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددا في السياسة النقدية من المركزي الأميركية بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من أكتوبر مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1% مسجلة19.56 دولار للأونصة وارتفع البلاتين 0.9% إلى 922.90 دولار للأونصة كما صعد البلاديوم 2.1% إلى 1963.81 دولار.

The post أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا