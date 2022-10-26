الحويج: غانا تسعى لدخول السوق الليبي ورفع مستوى التبادل التجاري

بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع سفير غانا لدى ليبيا صامويل أدوتي أنـوم سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأكد الحويج رغبة الحكومة في زيادة حجم التبادل التجاري مع السوق الإفريقية، داعيا إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات وتفعيل حركة النقل الجوي للبضائع.

ودعا الحويج إلى تنظيم فعاليات مشتركة بين المؤسسات الاقتصادية والتجارية في ليبيا وغانا تضم أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين بهدف تبادل التجارب والخبرات وطرح الفرص الاستثمارية الواعدة، والعمل على تفعيل حركة النقل الجوي للبضائع بالتنسيق مع وزارة المواصلات ومصلحة الطيران، وتسهيل زيارة البعثات التجارية والمستثمرين.

من جهته عبر السفير الغاني عن رغبة الشركات الغانية في دخول السوق الليبي وعقد شراكة بهدف تنفيذ مشاريع استثمارية في كلا البلدين، حيث تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بشأن تنظيم استجلاب العمالة وفق متطلبات سوق العمل بدولة ليبيا.