الدولار يهبط إلى أقل من 5 دنانير.. واليورو يرتفع

الوطن|رصد

انخفض متوسط سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 4.99 دينار مقابل 5.02 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وارتفع سعر اليورو إلى 4.98 دينار من 4.95 دينار أمس، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.73 دينار مقابل 5.66 دينار أمس.

وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.33 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار، وصعد الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار أمس.

وتاليا قائمة أسعار العملات: