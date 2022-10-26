الدولار يهبط إلى أقل من 5 دنانير.. واليورو يرتفع

الوطن|رصد
انخفض متوسط سعر الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 4.99 دينار مقابل 5.02 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.
وارتفع سعر اليورو إلى 4.98 دينار من 4.95 دينار أمس، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.73 دينار مقابل 5.66 دينار أمس.
وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.33 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار، وصعد الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار أمس.
وتاليا قائمة أسعار العملات:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.9958 د.ل
|5.0083 د.ل
|4.9833 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|4.9828 د.ل
|4.9952 د.ل
|4.9703 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.7316 د.ل
|5.746 د.ل
|5.7173 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.6753 د.ل
|3.6844 د.ل
|3.6661 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.2078 د.ل
|3.2158 د.ل
|3.1998 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.03 د.ل
|5.0425 د.ل
|5.0174 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4559 د.ل
|0.4571 د.ل
|0.4548 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4811 د.ل
|0.4823 د.ل
|0.4799 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6699 د.ل
|0.6716 د.ل
|0.6682 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.38 د.ل
|3.39 د.ل
|3.37 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.3291 د.ل
|1.3324 د.ل
|1.3258 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.3601 د.ل
|1.3635 د.ل
|1.3567 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5314 د.ل
|1.5352 د.ل
|1.5275 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.356 د.ل
|0.357 د.ل
|0.355 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4585 د.ل
|0.4596 د.ل
|0.4573 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.32 د.ل
|1.33 د.ل
|1.32 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0076 د.ل
|0.0076 د.ل
|0.0076 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.812 د.ل
|0.812 د.ل
|0.812 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2685 د.ل
|0.2692 د.ل
|0.2678 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6874 د.ل
|0.6891 د.ل
|0.6857 د.ل
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