خاص.. “النعاس” يصرح لصدى حيال جلسة حوارية تخص البنية التحتية

أقامت منظّمة مدينة اطرابلس القديمة للتنمية، اليومين الماضيين، جلسة حوارية بعنوان “البنية التحتية.. بين الواقع والمأمول”.

وناقشت هذه الجلسة ملف البنية التحتية في البلاد وسبل النهوض بها وإصلاحها.

وأقيمت خلال الحوارية مناظرة استعراضية، حول فرض ضرائب على المواطنين لإصلاح البنية التحتية، من خلال فريقَي موالاةً ومعارضة.

ومن جهته صرّح رئيس منظمة مدينة طرابلس القديمة للتنمية، محمد النعّاس، حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية أن أهم أهداف المنظمة، هي التنمية المستدامة والمجتمعية، عبر إقامة فعاليات تهتم بهذا الشأن.

وأضاف النعاس أن الحوارية كانت ضمن مشروع “الشباب يتكلم” الذي يرعاه جهازة إدارة المدينة القديمة، ومنظّمتي “NDI و USAID”.

وحضر في هذه الحوارية عدد من المختصّين في ملف البنية التحتية والمهتمين بهذا الملف.

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