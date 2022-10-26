الليرة التركية تثبت والدولار يتراجع…اسعار العملات في السوق الرسمية مقابل الدينار

ليبيا الاقتصادية

تباينت أسعار العملات العالمية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس.

وانخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.99 دينار مقابل 5.02 دينار أمس، فيما ارتفع سعر اليورو إلى 4.98 دينار من 4.95 دينار أمس، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 5.73 دينار مقابل 5.66 دينار أمس.

وبالنسبة للعملات العربية، هبط الريال السعودي إلى 1.32 دينار من 1.33 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.36 دينار، وصعد الدينار التونسي إلى 1.53 دينار من 1.52 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.68 دينار.