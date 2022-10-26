ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء إلى 1663.26 دولار للأوقية

ارتفع الذهب اليوم مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط توقعات أن مجلس الاحتياطي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 % مسجلاً 1663.26 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 % إلى 1667.10 دولار للأوقية .

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أمريكية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشدداً في السياسة النقدية من المركزي الأمريكي بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى له منذ الخامس من أكتوبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1 % مسجلة 19.56 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.9 % إلى 922.90 دولار للأوقية كما صعد البلاديوم 2.1 % إلى 1963.81 دولار.