من ضمن أربع أعضاء ديوان المحاسبة يُنتخب لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة “أربوساي”

انتُخب ديوان المحاسبة برئاسة “خالد شكشك” اليوم الاربعاء لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة “أربوساي” ,ضمن أربع أعضاء آخرين،ومنها عضوية لجنة الرقابة على التنمية المستدامة ,وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية في ال25-26 من شهر أكتوبر الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

كما عقد رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” عدة اجتماعات جانبية مع مجموعة من رؤساء الأجهزة العليا للمحاسبة, للبحث عن سبل التعاون المشترك في سبيل تعزيز عمل المنظمة، وتفعيل البرامج الثنائية للتعاون بين الأجهزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرقابية.

