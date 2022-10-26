أفريكا أنتليجنس: بعد صفقته الفاشلة مع الدبيبة حفتر يهدد بإغلاق الحقول النفطية مجددا

قال موقع أفريكا إنتليجنس الفرنسي اليوم الإربعاء أن قائد القوات المسلحة خليفة حفتر شرق البلاد يهدد بسحب ورقته الرابحة ﻹستعادة مكانته في الصراع على السلطة وذلك بإيقاف حقول النفط تحت ضغط من حليفته مصر وبعد الصفقة الفاشلة مع الدبيبة .

وأكد الموقع أن مصر تضغط على حفتر لاتخاذ إجراء ضد صفقة نفط أبرمت بين طرابلس وتركيا حيث أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة استعاد السيطرة على القطاع من خلال تنظيم المجلس الأعلى للطاقة في ليبيا وأصبحت له اليد العليا في جميع المسائل النفطية بصفته رئيس مجلس الطاقة.

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