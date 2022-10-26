خبير زراعي: ليبيا فقدت 50‎% من الغطاء النباتي ويجب تعويضه

قال مدير المصرف الوطني للأصول الوراثية النباتية أسامة سليك أن الغطاء النباتي والغابات في ليبيا تراجعت بنحو 50% نتيجة نقص معدلات هطول الأمطار، والحرائق، والتعدي المتعمد على الآراضي الزراعية لتحويلها الى أراضٍ سكنية.

وأضاف سليك لتطبيق بكم الإخباري أن حجم الغطاء النباتي في المنطقة الغربية فقد أكثر من 750 هكتار، فيما فقدت غابات الجبل الأخضر أكثر من 9 الأف شجرة خلال السنوات الأخيرة، مبيناً أن ليبيا بحاجة عاجلة إلى زراعة 100 مليون شجرة بمختلف أنواعها خاصة أشجار الزيتون والرمان.