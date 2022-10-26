“العابد” يبحث تنظيم سوق العمل ببلديتي صرمان وصبراتة

اجتمع وزير العمل و التأهيل “علي العابد” مع عميد بلدية صبراتة “محمد الحسلوك” وعميد بلدية صرمان “عبدالمجيد أبونتيشة” بمكتبه بديوان الوزارة بطرابلس بحضور وكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام “علي الهادي ” ومدراء مكاتب العمل بالبلديتين.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع أبرزها تنفيذ دورات تدريبية تخصيصة في عدة مجالات لتدريب الباحثين في هذه البلديات والتنسيق معها.

كما تم مناقشة ملف تنظيم حملة تفتيشية لتنظيم سوق العمل في هذه البلديات وما يعانيه مكتب العمل والتأهيل من تحديات لحلحلتها، وأيضاً استكمال مركز التدريب بمنطقة الساحل الغربي.

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