ناقشت الإدارة التنفيذية لمصرف اليقين يوم الثلاثاء تجهيز الميزانية المقترحة للعام 2023، ومراجعتها ,ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات والمتابعة المتواصلة لكل أعمال ونشاطات المصرف ، بما يضمن مصلحة العملاء.

وبحسب ماجاء عن المكتب الإعلامي لمصرف اليقين ,بأن الاجتماع ضم مديري الإدارات بالإدارة العامة ومديري الفروع المصرف .

