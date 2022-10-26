إنتخاب ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأربوساي

تم اليوم الأربعاء انتخاب ديوان المحاسبة الليبي لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أربوساي) ضمن أربع أعضاء آخرين، إضافة إلى عضوية لجنة الرقابة على التنمية المستدامة، ولجنة الرقابة على تقنية المعلومات، وذلك خلال انعقاد الدورة الرابعة عشر للجمعية العمومية في ال25-26 من شهر أكتوبر الجاري بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

حيث تناولت الجمعية العمومية في اجتماعها قرارات المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن التوصيات المعتمدة بالتقارير السابقة، ونشاطات المنظمة خلال السنة، و أيضاً انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة.

كما عقد رئيس الديوان عدة اجتماعات جانبية مع مجموعة من رؤساء الأجهزة العليا للمحاسبة، بحث خلالها سبل التعاون المشترك في سبيل تعزيز عمل المنظمة، وتفعيل البرامج الثنائية للتعاون بين الأجهزة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات الرقابية.

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