لجنة الأزمة تؤكد على ضرورة معالجة المختنقات الخاصة بملف الكهرباء في بلدية بنغازي وضواحيها

عقدت لجنة الأزمة وزير الكهرباء والطاقات المتجددة م. “عوض البدري” ، وعضو اللجنة ـ وزير الأشغال العامة ك “نصر شرح البال” ، وعضو اللجنة ديوان مجلس الوزراء ” “رضا الفريطيس” ، مع غرفة الطوارئ برئاسة وكيل وزارة الداخلية “فرج أقعيم” ، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للأعمال الكهربائية القابضة “سعد ناجي” ، والمدير العام للشركة العامة للأعمال الكهربائية الشرقية “ونيس الخفيفي”، وذلك لحلحلة المختنقات الخاصة بملف الكهرباء في بلدية بنغازي وضواحيها في ظل عمل لجنة الأزمة ، لتقديم الدعم اللازم لحل الاختناقات التي تواجه البلديات ومعالجتها بشكل عاجل .

تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الإجراءات التي ستقوم بها اللجنة بالتعاون مع غرفة الطوارئ لاستكمال أعمال الصيانة في الدوائر المعطوبة ، وتذليل كل الصعوبات التي تواجه نقص إمدادات الطاقة في عدد من مناطق بلدية بنغازي وضواحيها، منها منطقة الكويفية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل بالمنطقة وجزيرة حي السلام ومنطقة عمارات الصبخة بالسلماني وشارع جمال عبد الناصر ، كما تناول الاجتماع مناقشة نقص الكوابل وإنارة شوارع المدينة ، إلى جانب ظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية وضرورة متابعتها والتنسيق مع الأجهزة الأمنية للحد منها .

وخلص الاجتماع إلى أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة في دوائر النقل بالمناطق المذكورة في أسرع وقت قبل حلول فصل الشتاء ، من خلال توفير كافة المتطلبات والاحتياجات للشركات التي ستتولى إعمال الصيانة ، من خلال التنسيق بين لجنة الأزمة وغرفة الطوارئ والشركات المنفذة لأعمال الصيانة .

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