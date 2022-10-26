(أجوكو) تُعلن دخول بِئر جديدة بحقل النافورة النفط على خط الإنتاج

طرابلس 24 أكتوبر 2022 (وال)- أعلنت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) اليوم الأربعاء، دخول بِئر جديدة بحقل النافورة النفط على خط الإنتاج، وذلك في إطار مساعيها لزيادة معدلات الإنتاج.

وقالت (أجوكو) – في بيان – إن أطقمها الفنية والهندسية العاملة بحقل النافورة النفطي، استكملت كافة أعمال الربط الميكانيكي للبئر (G- 317) المربوطة بالمحطة رقم (5) وتسليمها لمنسقة العمليات، حيث تم تشغيل البئر ودخولها لخط الإنتاج منذ استلامه.

وأوضحت الشركة أن البئر (G- 318) المشمولة في نفس العقد قد استُكملت أيضًا باستثناء بعض الأعمال الجزئية لوجود الحفارة «Work Over»، منوهًا إلى أن كافة الأعمال المتبقية ستستكمل حال مغادرة الحفارة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم ستدخل البئر لخط الإنتاج لتلحق بباقي الآبار المنتجة.

وكانت شركة الخليج العربي للنفط قد بدأت قبل أسبوعين، أعمال صيانة في حقل النافورة، استهدفت تغيير الجزء المتهالك من خط التدفق للبئر (D16) التابع للمحطة رقم (5) من قبل فريق صيانة الأنابيب.

ويقع حقل النافورة بين مدينتي جالو وأجخرة بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد، وينتج نحو 21 ألف برميل يوميًا، ويضخ إنتاجه عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة أمال – رأس لانوف. (وال)

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