اقتصاد

الدبيبة يتابع أزمة رواتب معلمي العقود الى جانب توفير الكتب المدرسية

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا  لمتابعة بداية العام الدراسي، ومشكلة رواتب معلمي العقود المتأخرة، وآلية توزيع الكتاب المدرسي.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة مشكلة معلمي العقود الذين لم تُصرف رواتبهم، حيث أصدر الدبيبة تعليماته لوزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، بضرورة حصر الاحتياج الفعلي للمعلمين الفعليين داخل المدرسة لمعالجة أوضاعهم، وضرورة صرف الميزانية التشغيلية للمدارس بشكل مباشر، مشددا على توفير الكتاب المدرسي والمقاعد المدرسية بشكل سريع.

الوسوم

أزمة الوقود الكتب المدرسية المناهج الدراسية حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ليبيا ليبيا الاقتصادية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك