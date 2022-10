“الحويج” يناقش مقترح توحيد سجل المخصصات المالية وضوابط التحويلات الخارجية لأدوات التأمين

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاربعاء في الاجتماع العادي الخامس لمجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين ,

مقترح توحيد سجل المخصصات المالية وضوابط التحويلات الخارجية لأدوات التأمين ,والاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع التأمين في ليبيا.

وأكد “الحويج” على تطوير أداء الإدارة التنفيذية وتعزيز دورها في تنظيم قطاع التأمين ومتابعة الشركات ونشاطها وضبط المخالفة منها وتطبيق الشروط والعقوبات وفق القانون.

