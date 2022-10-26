بلدية وادي البوانيس تشرع في حملة لرش المبيدات ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض

البوانيس 26 أكتوبر 2022 (وال)- انطلقت ببلدية وادي البوانيس، حملة لرش المبيدات ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض بالتعاون مع المركز الوطني للصحة الحيوانية وإدارة الإصحاح البيئي البوانيس العامة وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بالبلدية.

وستشمل الحملة التي تستمر لعدة أيام، رش مجمعات تجميع مياه الصرف الصحي والمستنقعات القريبة من حظائر الأغنام والأبقار والأبل بمختلف مناطق البوانيس.

يُشار إلى أن الحملة تأتي في إطار الجهود التي يقوم بها المجلس البلدي البوانيس ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، من أجل المحافظة على الثروة الحيوانية ببلدية وادي البوانيس وتعقيمها ضد الأمراض. (وال)

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