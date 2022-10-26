وزارة الاقتصاد تناقش آلية تفعيل تجارة العبور والمناطق الحرة

بحث وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة لشؤون المناطق الحرة بحكومة الوحدة الوطنية، نوري القطاطي، آلية تفعيل تجارة العبور والمناطق الحرة، إضافةً إلى العراقيل التي تواجه الغرف التجارية في أداء أعمالها وسُبل تذليلها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده القطاطي الثلاثاء، مع رئيس قسم الغرف التجارية، ورئيس قسم تجارة العبور والمناطق الحرة بالوزارة، وغرف التجارة والصناعة والزراعة، بعدد من المدن الليبية.

وشدد القطاطي، على ضرورة تفعيل المشاريع الصناعية والزراعية بكافة المناطق.

وناقش الحضور على هامش الاجتماع، آخر المستجدات والاستعدادات لتنظيم ملتقى ومعرض أفريقيا للنقل وتجارة العبور، الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد والتجارة وبدعم من غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة و تنظيم شركة out box team، والذي سيعقد خلال شهر يناير 2023م بجمهورية الجزائر في إطار تعزيز تجارة العبور نحو أفريقيا.

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