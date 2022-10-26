إدارة هيئة الإشراف على التأمين تتابع نشاط الهيئة للعام الجاري

اطّلع مجلس إدارة هيئة الاشراف على التأمين نشاط الهيئة للعام الجاري والإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن توصيات الاجتماعات السابقة.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ برئاسة محمد الحويج رئيس مجلس الإدارة للهيئة ووزير الاقتصاد، وأعضاء إدارة الهيئة.

واستعرض المجلس مقترح توحيد سجل المخصصات المالية لأدوات التأمين ومقترح ضوابط التحويلات الخارجية لأدوات التأمين، إضافة الى الاستراتيجية الشاملة لتطوير قطاع التأمين في ليبيا.

وحثّ رئيس مجلس الإدارة على تطوير أداء الإدارة التنفيذية وتعزيز دورها في تنظيم قطاع التأمين ومتابعة الشركات ونشاطها وضبط المخالفة منها وتطبيق الشروط والعقوبات وفق القانون

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