وزير الكهرباء بالحكومة الليبية يناقش مشاكل شبكة الكهرباء وسبل حلحلتها

ناقش وزير الكهرباء بالحكومة الليبية عوض البدري، المختنقات والصعوبات التي تواجه سير عمل الشركة العامة للكهرباء، لضمان الإمداد المستمر للطاقة ، وخاصة في مدن ومناطق الجبل الأخضر ، ووضع الترتيبات اللازمة فيما يتعلق بالإستعدادات لفصل الشتاء القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده البدري مع عدد من المسؤولين، بحث فيه مشاكل واحتياجات الشبكة الكهربائية، ومشاكل الإنتاج والنقل والتوزيع، إضافة إلى التطرق لاستراتيجية عمل وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، للإدارات المعنية بالشركة العامة للكهرباء، بالإضافة إلى ضرورة إعداد برامج تدريب وتأهيل لموظفي الشركة .

ولفت المجتمعون أيضًا لمشكلة الإطفاء التام الذي حدث للشبكة، الثلاثاء الماضي على مناطق الصحراء – الجنوب الشرقي، وأهمية وضع خطة لتلافي أي انقطاع محتمل للكهرباء فيها خلال فصل الشتاء.

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