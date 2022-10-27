مؤسسة الاستثمار تعقد ورشة عمل بعنوان “إستكمال مشروع خطة الطوارئ وإستمرارية العمل”

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار اليوم الإربعاء ورشة عمل بعنوان “إستكمال مشروع خطة الطوارئ وإستمرارية العمل”، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارتها وشركاتها التابعة.

كما أكد المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” لصدى: إن المهام المنجزة في خطة طواري المؤسسة واستمرارية العمل هي تحديد المخاطر المحتملة والحد من آثارها وتحديد آليات التعافي وتوفير متطلباتها، وكذلك تعزيز الثقة في قدرات المؤسسة مع تنفيذ واتباع أفضل الممارسات الدولية، بالإضافة إلى وضع خطة ونظام فعال لمواجهة المخاطر .

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