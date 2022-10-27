“بن عياد” يؤكد على أهمية التحول الرقمي في ليبيا الذي تلعب الشركة دوراً أساسياً فيه

اجتمع رئيس مجلس إدارة بالشركة القابضة للاتصالات “محمد بن عياد” ، مع المدير العام للشركة ومدراء الإدارات، ومدراء المكاتب، ورؤساء الأقسام، والوحدات والفرق بالشركة.

تم خلال الاجتماع مناقشة ومتابعة سير العمل، والدفع لحل جميع الاشكاليات بالشركة والمشاكل التي تواجه الموظفين، وتم استعراض الخطط التي تُنفذ حالياً، وتقييم الإستراتيجيات والأهداف والمشاريع التي تم إعدادها في بداية سنة 2022 وفقا لرؤية الشركة القابضة 4SC2025.

كما أكد “بن عياد” على أهمية التحول الرقمي في ليبيا الذي تلعب الشركة دوراً أساسياً فيه، وكذلك ضرورة متابعة وتطوير أداء الشركات التابعة لها من ناحية جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك نظراً للأهمية الكبيرة التي تمثلها الشركة في دعم وتطوير كافة قطاعات الدولة، إلى جانب الحماية الرقمية الشاملة، وليبيا بوابة العالم الرقمية، والتعليم الرقمي، ومنصة ليبيا للديمقراطية الرقمية، وأيضاً تقييم عمل الإدارة التنفيذية بالشركة القابضة، والحوكمة الرقمية اللاورقية بشركات الاتصالات، والتقييم المالي للشركة القابضة وشركات الإتصالات التابعة.

وفي ختام الاجتماع تطرق الحاضرون إلى مناقشة آليات تطوير العمل داخل الشركة وتطوير وتأهيل الكادر الوظيفي للرقي بالخدمات، العراقيل التي تعيق وصول الشركة إلى أهدافها المنشودة.

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