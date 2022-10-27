الخليج العربي تعلن دخول بئر جديد بحقل النافورة النفطي على خط الإنتاج

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط دخول بئر جديد بحقل النافورة النفطي على خط الإنتاج، بعد استكمال كافة أعمال الربط الميكانيكي للبئر G- 317 .

وأوضحت الشركة في بيان لها أن البئر G- 318 المشمولة في نفس العقد قد استُكملت أيضًا باستثناء بعض الأعمال الجزئية لوجود الحفارة «Work Over»، مشيرةً إلى أن كافة الأعمال المتبقية ستستكمل حال مغادرة الحفارة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم ستدخل البئر لخط الإنتاج لتلحق بباقي الآبار المنتجة.

يذكر أن حقل النافورة النفطي والواقع بين مدينتي جالو واجخرة بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد، ينتج حوالي 21 ألف برميل يومياً، ويضخ إنتاجه عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف .