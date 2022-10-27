قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”: بأن الحكومة دائما تواصل بتقديم الخدمات الأساسية في جميع مناطق ليبيا، كما أننا نبدل جهوداً كبيرة لحماية وتأمين إمدادات الكهرباء لكل المناطق، حيث أنه كل ما استمر الاستقرار نواصل بتطوير محطات الكهرباء وصيانتها، حتى لا يستمر انقطاع الكهرباء في ليبيا.

وأضاف بالقول: وقد بدلنا جميعاً جهود كبيرة لتحسين هذه الشبكة العامة رغم كل المحاولات لجر ليبيا للحرب مجدداً، حيث وصلنا بتنفيذ وعودنا بصرف منحة الزوجة الأولاد، وكذلك ضمان توفر السيولة النقدية في كافة فروع المصرف، وسهولة الحصول على النقد الأجنبي وتنفيذ الإفراجات المالية لقرابة مئة ألف موظف، ولا زال العمل مستمر.

كما تواصل الحكومة بصرف مكافآت لمحافظي القرأن الكريم، ورصدنا منحة للطلبة بالجامعات والبلديات التي تعمل على رصد مستحقي القروض السكنية للبدء في صرفها، ونواصل تجهيز وتوزيع الأراضي، حيث نفذنا منحة تيسير الزواج ونعمل على استمرارها، وكذلك رفعنا معاشات المتقاعدين، ونفدنا برنامج التأمين الصحي لهم.

وتابع بالقول: نستمر في هذا الجهد رغم كل المتاعب، حيث تعمد مجلس النواب بعدم صرف ميزانية لحكومته، وقفل الباب الثالث في هذا العام، كما أننا نستمر بمشاريع عودة الحياة في كل ربوع ليبيا، وسنعيد فتح المسارات بالعاصمة لإنجاز الطريق الدائري الذي سيستفيذ منه ملايين المستخدمين سنوياً، كما تواصل شركات الأشغال والخدمات العامة ووزراء الإسكان والتعمير لإنشاء طرق بالشرق والغرب والجنوب، من مرادة والبريقة وبراك الشاطيء والشويرف، وقريباً أوباري وغات واجدابيا وزالو، مع أننا نواصل تحقيق العدالة الاجتماعية عبر قانون المرتبات الموحد.

إلى جانب أننا نواصل في استكمال المطابقة المالية لكافة القطاعات والجهات التي لم تستكمل، لأن وزارة المالية لن تدخر جهداً لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني، كما أن وزارات حكومة الوحدة الوطنية، وكافة المؤسسات التابعة لها تواصل تنفيذ تعليماتنا بالتزام بخفض المصاريف وكذلك إيقاف المصاريف الغير المبررة.

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