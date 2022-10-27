اقتصاد

انخفاض سعر الدولار أمام الدينار الليبي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

سجلت أسعار العملات الدولية أمام الدينار الليبي تباينًا في السوق الرسمية اليوم مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء.

وحسب النشرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، فقد انخفض متوسط سعر الدولار إلى 4.96 دينار مقابل 4.99 دينار أمس، فيما ارتفع سعر اليورو إلى 5 دنانير من 4.98 دينار أمس، وزاد الجنيه الإسترليني إلى 5.76 دينار مقابل 5.73 دينار أمس.

وحول أسعار العملات العربية، فقد ثبت سعر الريال السعودي عند 1.32 دينار، والدينار التونسي عند 1.53 دينار، فيما تراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.36 دينار أمس.

وحول العملات العالمية الأخرى فلم يطرأ أي تغيير على سعر الليرة التركية التي ثبتت عند 0.26 دينار، فيما سجل سعر اليوان الصيني 0.68 دينار.

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الوطن الليبية

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