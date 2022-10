“الكبير” يبحث مع السفير التركي عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع السفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” في اجتماع اليوم الخميس بمقر المصرف المركزي بالعاصمة طرابلس عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وتناول “الكبير” مع السفير التركي خلال الاجتماع جهود مصرف ليبيا المركزي في الإفصاح والشفافية والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي للدولة الليبية ودعم الجهود في التنمية الاقتصادية في البلاد.

