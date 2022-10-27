هبوط للدولار وصعود لليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 27 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.968 دينار، مسجلاً تراجعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.0008 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7673 دينار، والدولار الكندي 3.6637 دينار ليبي، والليرة التركية 0.267 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3217 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3526 دينار، والدينار التونسي 1.5366 دينار، والدرهم المغربي 0.4586 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الخميس 27 اكتوبر 2022: