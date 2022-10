تواصل الاستعدادات لانعقاد المؤتمر والمعرض الدولي الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار

ناقشت اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الدولي الثالث للمصارف والتأمينات والاستثمار أخر الإجراءات والاستعدادات الجارية للحدث المزمع إقامته في مطلع يناير القادم بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية ذات العلاقة بمجالات المصارف والتأمينات .

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة للمعرض والمؤتمر عبدالحكيم الهادي لتبادل أن الحدث الذي سيستضيفه معرض طرابلس الدولي سيشهد إقامة منتديات حوارية هامة لشخصيات إقتصادية بارزة ومشاركات لورقات بحثية وعلمية على مدار ثلاث أيام .

وأضاف الهادي بأن التركيز سيكون منصبا على قطاعات ثلاث وهي المصارف والتأمينات والاستثمار متوقعا بالخروج بتوصيات سوف يكون لها أثر كبير في عقد شراكات وتفاهمات بما يكفل بتطوير واقع المصارف والتأمينات في البلاد.

قناة تبادل

