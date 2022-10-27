مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية يتخذ جملة من القرارات خلال اجتماعه الرابع عشر لسنة 2022 … وهذه التفاصيل

صرح الناطق بإسم مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” اليوم الخميس بمدينة العزيزية

بعد عقد مجلس وزراء حكومة اليوم الخميس الموافق 27 أكتوبر اجتماعه العادي الرابع عشر للعام 2022م بمدينة العزيزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء “عبدالحميد الدبيبة” ونائبيه الوزراء بالحكومة ، وأقر المجلس خلال جلسته جملة من الإجراءات والقرارات.

وتمثلت هذه القرارات في الموافقة على كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن إضافة وزراء الصناعة والثروة البحرية والموارد المائية إلى اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 2022 بشأن وضع الخطط التنفيذية لضمان تأمين الأمن الغذائي ، ومنح الإذن لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بالتعاقد لتنفيذ مشاريع إصدار جوازات السفر وبطاقات الهوية الالكترونية واستحداث منظومة تأشيرات الأجانب والإقامة ، والموافقة على إصدار قرار بنزع ملكية الارض الواقعة ضمن مشروع تنفيذ وتشغيل محطة الصرف الصحي ببلدية غريان والإذن لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان بتعويض أصحابها وفق المقترح المتفق عليه.

كما تم اعتماد قراري وزير التعليم العالي رقم 244 و 883 لسنة 2022 بشأن إنشاء المركز الليبي لأبحاث التنمية المستدامة وإنشاء مركز البحوث النفسية والتربوية ببلدية درنة ، والموافقة على إصدار قرار بإنشاء بلدية جديدة تحمل اسم بلدية الجوف الغربي ، والموافقة على ضم قنوات ليبيا الرسمية والهداية وإذاعة القرآن الكريم والقناة الأمازيغية الليبية لقناة ليبيا الوطنية والإذن للقناة بإطلاق واجهتها جديدة، وذلك بغرض الحفاظ على الجودة والاستفادة من الميزانية لتغطية الجوانب التقنية والانتاجية، واستكمالاً لجهود الحكومة في دعم وإعادة ترتيب الإعلام الحكومي.

وصرح أيضاً بأن مجلس الوزارء وافق على تمديد العمر القانوني لشركة الواحة للخدمات النفطية، والموافقة على صيانة محطة كهرباء مصنع الحديد والصلب مصراتة ، ومنح الإذن باستكمال إجراءات نقل تبعية شركة الصناعات الميكانيكية والكهربائية المساهمة لصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي ، ومنح الإذن لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بالتعاقد مع شركة الخدمات العامة طرابلس لتنفيذ مشروع المنتزه الوطني بمنطقة (باب العزيزية سابقا).

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