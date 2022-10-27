الجنيه المصري يهبط لمستوى قياسي والبنك الدولي يرحب بـ”مرونة سعر الصرف”

سجل الجنيه المصري هبوطاً حاداً وقياسياً أمام الدولار اليوم الخميس حيث بلغ حتى الساعة 13:00 بتوقيت طرابلس 22.80 جنيه للدولار الأمريكي الواحد .

وفاجئ البنك المركزي المصري الأسواق برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس، كما قرّر اعتماد سعر صرف مرن للجنيه مقابل العملات الأجنبية استناداً لآلية العرض والطلب في السوق، ليتراجع الجنيه المصري بأكثر من 14% أمام الدولار الأميركي .

وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر أمس الأربعاء رفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه لـ3000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

وبعد مخاض عسير ومفاوضات أعلن محافظ البنك المركزي المصري التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 أشهر.

من جهته رحب صندوق النقد الدولي بتحرك السلطات نحو مرونة دائمة لأسعار الصرف والالتزام بتعزيز الحماية الاجتماعية.